NFL: Steelers schlagen Titans - Andy Dalton von den Cowboys verletzt

Die Dallas Cowboys verlieren im Spiel gegen washington den nächsten Quarterback. Die Pittsburgh Steelers schlagen in Titans im Showdown der Unbesiegten.

Nachdem für ihren Starter Dak Prescott die Saison nach einer am 12. Oktober erlittenen schweren Verletzung am Sprunggelenk wohl gelaufen ist, erwischte es nun auch seinen Back-Up Andy Dalton.

Im Spiel gegen das Washington Football Team kassierte er im dritten Viertel in der Endphase eines eigenen Laufes einen fürchterlichen Hit gegen den Kopf. Dieser war so stark, dass es ihm den Helm vom Kopf riss. Der 33-Jährige konnte das Feld nur mit Hilfe von mehreren Mitarbeitern aus dem Cowboys-Staff verlassen. Übeltäter Jon Bostic wurde wegen eines "Helmet-to-Helmet Hits" ausgeschlossen.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls war die Partie beim Stand von 22:3 für Washington bereits so gut wie entschieden. Das Endergebnis lautete 25:3 (Service: Die Ergebnisse der NFL) .

Die Cowboxs weisen nun also eine Bilanz von 2:5 auf - ebenso wie die Rivalen aus Washington.

Steelers bleiben unbesiegt

In Nashville kam es zum sechsten Mal in der NFL-Historie (in der Super-Bowl-Ära) zu einem Match zwischen zwei ungeschlagenen Teams, die mindestens fünf Spiele gespielt haben. Glaubt man der Statistik, können die Steelers jetzt bereits für den Super Bowl planen, da bisher jeder der Gewinner aus den bisherigen sechs "Duellen der Unbesiegten" auch das große Endspiel erreichte.