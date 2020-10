BVB: Manuel Akanji als Derbyheld gegen Schalke - platzt der Knoten?

Akanjis Corona-Erkrankung weitgehend harmlos

Zuletzt war es dem Schweizer nicht so gut gegangen. Bei einer Reise mit der Nationalmannschaft steckte sich Akanji mit dem Corona-Virus an.

Es sei "eine schwere Zeit" gewesen, sagte er rückblickend. In einer Kolumne für Watson schilderte der Innenverteidiger, wie es ihm während der Krankheit ergangen war. Es begann mit "Angst" und mulmigen Gefühlen: "Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, was da gesundheitlich auf mich zukommt."

Starke Passquote beim Matchwinner

In der vergangenen Saison wackelte Akanji oft. Sein Spiel in der Abwehr war äußerst fehleranfällig. Der Schweizer galt deshalb zwischenzeitlich sogar als Verkaufskandidat. Im Sommer war England-Klub Leicester City an ihm dran. Die BVB-Bosse wollten Akanji (Vertrag bis 2022), auch mit Blick auf die dünne Personaldecke in der Abwehr, aber keineswegs abgeben.