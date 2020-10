BVB: Jude Bellingham über Sancho, Rekorde und Reife aus der Championship

Was ist das Geheimnis des Jude Bellingham?

Mit gerade einmal 17 Jahren gilt der hoch talentierte BVB -Neuzugang bereits als ungewöhnlich reif. Bis auf eine Partie durfte der Youngster in dieser Saison in jedem Pflichtspiel ran, Trainer Lucien Favre vertraut trotz des zarten Alters auf seine Fähigkeiten.

Einen Grund dafür sieht Bellingham in seiner Saison in der Championship. Wie der Mittelfeldspieler im Interview mit dem kicker erklärt, haben ihn die 41 Spiele in Englands zweiter Liga abgehärtet.