FC Bayern: Serge Gnabry verlässt nach falschem Positiv-Test Quaranäne

Wie die Münchner am Sonntag mitteilten, wurden nach Gnabrys positiv ausgefallenem Covid-19-Test mittlerweile diverse weitere Testungen durchgeführt. Alle vier PCR-Tests und zwei Antigen-Tests in den vergangenen vier Tagen fielen dabei negativ aus.

Das Münchner Gesundheitsamt geht deshalb davon aus, dass der positive PCR-Test am Dienstag falsch-positiv war und Gnabry nicht am Coronavirus erkrankt sei. Die Quarantänemaßnahmen wurden deshalb aufgehoben.

Der Nationalspieler trifft bereits am Sonntag wieder zum Kreis der Mannschaft und tritt am Montag die Reise nach Moskau an. Auch beim Champions-League-Spiel bei Lokomotive Moskau am Dienstag kann Gnabry wieder eingesetzt werden. (Champions League: Lokomotive Moskau - FC Bayern am Di. ab 18.55 Uhr im LIVETICKER)