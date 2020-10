Serie A: Lorenzo Insigne und Roberto Insigne treffen beim Bruderduell

Die SSC Neapel rückt in der Serie A dank eines 2:1 (0:1) bei Benevento Calcio auf den zweiten Platz vor. Einer der besten Spieler von Napoli war Lorenzo Insigne - der damit das Bruder-Duell gegen Roberto Insigne gewann (Service: Die Tabelle der der Serie A) .

Insigne-Brüder treffen für Benevento und Neapel

In der 30. Minute schoss Roberto den Außenseiter aus drei Metern in Führung. Für ihn war es ein ganz emotionales Tor - das wurde schnell klar. Beim Jubel konnte der 26 Jahre alte Stürmer seine Tränen nicht zurückhalten. Der 26-Jährige lag nach seinem ersten Liga-Tor weinend auf dem Rasen, während ihn seine Teamkollegen trösteten und feierten.

"Ich bin sehr, sehr glücklich über mein Tor, aber es tut mir leid, dass ich mein erstes Tor in der Serie A gegen meinen Bruder erzielt habe", sagte Roberto Insigne bei DAZN .

Immerhin durchlief er - wie sein Bruder - bis zur U19 sämtliche Jugendteams von Neapel. Bei den Profis reichte es aber nie. Lediglich ein Ligaspiel in der Serie A durfte der Angreifer in der Saison 2012/2013 bestreiten und wurde in der Folge oft verliehen: Perugia, Reggina, Avellino, Latina Calcio, Parma und Benevento lauteten die Leih-Stationen. Im Sommer 2019 kaufte Benevento den Italiener dann für 1,5 Millionen Euro.