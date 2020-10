FC Bayern: Alphonso Davies fällt aus, Hansi Flick sucht Ersatz

Lucas Hernández hatte dem Shooting-Star der Vorsaison zuletzt den Rang abgelaufen. Davies, der seit dem Re-Start im Mai nahezu kaum eine Spielminute verpasste, steckte in den vergangenen Wochen etwas im Formtief, ihm fehlte Leichtigkeit und Spritzigkeiten. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga )

Welche Optionen hat der Triple-Trainer und was ist die wahrscheinlichste?

Möglichkeit eins: Lucas Hernández

Der Rekordtransfer des FC Bayern hat sich in der laufenden Saison einen Stammplatz erarbeitet und wird immer stärker. Der Franzose sieht sich selbst in der Innenverteidigung, wird als Linksverteidiger aber immer wichtiger für die Münchner, vor allem aufgrund seiner Aggressivität. Da er aktuell topfit ist, dürfte Hernández auf dieser Position vorerst weiterhin gesetzt sein.

Auf SPORT1-Nachfrage sagte Flick zuletzt: "Er spielt die Position des Außenverteidigers sehr gut. Er bringt uns eine gewisse Qualität, auch im Spiel gegen den Ball. Ich bin sehr zufrieden. Er hat in der Endphase der letzten Saison gezeigt, wo er seine Stärken hat. Er zeigt die jetzt auch von Anfang an in dieser Saison."