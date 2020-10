Kolumne über BVB, Favre, Bürki, Schalke, Lewandowski von Marcel Reif

Reif: "Weiß nicht, was Favre da reitet!"

In seiner SPORT1-Kolumne äußert Marcel Reif Unverständnis über die Torhüterdiskussion beim BVB. Auch zum Auftritt von Schalke 04 beim Revierderby hat er eine klare Meinung.

in Sachen Königsblau bin ich ehrlich gesagt etwas ratlos. Klar hat Schalke im Revierderby gegen den BVB über weite Strecken gut verteidigt , aber wo war der Offensivgeist? Sie waren gestern viermal im gegnerischen Strafraum.

Das Team von Trainer Manuel Baum hatte dazu ja auch kaum den Ball. Und wenn tatsächlich vorne mal einer reinfliegen soll, musst du auch in den Strafraum kommen.

Man müsste sich den Mut von irgendwoher holen. Wenn man in die Gesichter nach einem Gegentor guckt… Das sind keine Typen, die Abstiegskampf gelernt haben. Und die sollen mitziehen? Man sah Nabil Bentaleb und Amine Harit an, dass da eine völlige Ratlosigkeit ist, nach dem Motto: 'Was soll ich machen'? Die sind verängstigt. Und 90 Minuten sind lang, wenn man sich gegen Dortmund hintenrein stellst. Mir fällt nichts mehr ein.