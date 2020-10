Formel 1: Mattia Binotto von Ferrari mit Kritik an Sebastian Vettel

Sebastian Vettel wird die Saison bei Ferrari auf jeden Fall zu Ende fahren - auch wenn er laut Mattia Binotto nicht an seinem Limit fährt.

Trotz seiner in diesem Jahr eher mäßigen Leistungen wird Sebastian Vettel die Formel-1-Saison 2020 für Ferrari zu Ende fahren.

"Das ist überhaupt keine Diskussion", sagte Teamchef Mattia Binotto vor dem Großen Preis von Portugal am Sonntag bei Sky : "Ich bin auch sicher, dass er wieder Punkte holen wird, dann gewinnt er auch wieder das nötige Selbstvertrauen."

"Sebastian hätte schneller sein können, was sein Potenzial angeht", sagte der 50-Jährige: "Wir dürfen aber jetzt trotzdem nicht so viel Druck auf ihn ausüben. Wir versuchen alles, dass er diese Saison so gut wie möglich beenden kann."