2. Bundesliga: Bochum-Aue, Heidenheim-Osnabrück, Sandhausen-Paderborn

Aue kassiert die zweite Niederlage in Folge und spielt nach einem kurisosen Platzverweis lange in Unterzahl. Osnabrück bleibt ungeschlagen, Paderborn im Tabellenkeller.

Erzgebirge Aue hat in der 2. Bundesliga den Sprung auf Platz zwei der Tabelle verpasst.

Nach der Niederlage beim Hamburger SV am vergangenen Spieltag geriet die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster auch beim VfL Bochum mit 0:2 ins Hintertreffen und spielte dabei auch noch über eine Stunde in Unterzahl. ( Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker )

Aufreger der Partie war der Platzverweis gegen Aues Linksverteidiger Calogero Rizzuto in der 29. Minute. Er trat im Zweikampf mit Novothny nach - auf den TV-Bildern sah es jedoch auf den ersten Blick so aus, als bliebe das Sprunggelenk-Tape von Rizzuto am Gegenspieler kleben.