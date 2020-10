Bixente Lizarazu: Antoine Griezmann muss FC Barcelona verlassen

"Ich finde Griezmann großartig, er ist ein sehr, sehr guter Spieler und er ist fantastisch in der französischen Nationalmannschaft. Aber überhaupt nicht in Barcelona. Das ist ein echtes Problem", urteilte der Ex-Bayern-Profi bei Telefoot. "Er kam zu Barca aufgrund einer Fantasie, nämlich dem Spiel mit Lionel Messi. Aber leider gibt es keine Beziehung zwischen den beiden."

Griezmann saß in den vergangenen beiden Spielen Barcas zu Beginn nur auf der Bank, im Clásico gegen Real Madrid am Samstag (1:3) kam er lediglich in der Schlussphase zu einem Kurzeinsatz. Stattdessen standen die beiden 17-Jährigen Ansu Fati und Pedri in der Startelf.