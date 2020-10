FC Liverpool an Ozan Kabak dran - Schalke will ihn halten

Liverpool bereitet offenbar ein Angebot für Ozan Kabak vor. Schalke will den Abwehrspieler halten - muss aber einer Gewissen Summe aber nachdenken SPORT1 klärt auf.

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass der FC Liverpool ein Auge auf Schalke-Talent Ozan Kabak geworfen hat. Schon im Sommer baggerten die Reds am 20-jährigen Abwehrspieler.

Nach SPORT1-Informationen gab es in der Vergangenheit bereits Gespräche zwischen Schalke und Liverpool. Ein offizielles Angebot gab es aber nie. Die Königsblauen wollen ihr Ausnahmetalent grundsätzlich halten. Kürzlich schwärmte Sportchef Jochen Schneider im SPORT1-Interview, dass man mit Kabak "sicherlich das größte Talent in Europa auf dieser Position" in den eigenen Reihen habe.