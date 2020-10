Pep Guardiola von Manchester City mit schwachem Saisonstart

Ob in Barcelona, München oder Manchester - überall hatte Guardiola damit Erfolg und sammelte reihenweise Meisterschaften ein. Dass er den Champions-League-Titel bislang nur mit Barca holte, blieb zwar ein Makel, schädigte seinen Ruf als genialer Coach aber lange kaum.

Der 17-Punkte-Rückstand auf Meister FC Liverpool in der Vorsaison gab schon erste Hinweise, dass der 49-Jährige mit seinem Ballbesitzfußball längst nicht mehr so en vogue ist wie noch vor einiger Zeit. Der Trend setzt sich nahtlos in der neuen Saison fort: Mit acht Punkten aus fünf Spielen liegt Manchester City nach dem 1:1 bei West Ham nur noch auf Platz 13 - auch wenn die Citizens noch ein Nachholspiel haben.