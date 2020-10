Amin Younes von Eintracht Frankfurt bewirbt sich für Startelf

Amin Younes zeigt nach seiner Einwechslung beim FC Bayern trotz des 0:5 eine ordentliche Leistung. So wird Adi Hütter nicht mehr lange am Neuzugang vorbeikommen.

Hütter lobt Younes nach Einwechslung

"Das war natürlich keine einfache Situation", gab Hütter gegenüber SPORT1 nach der 0:5-Pleite in München zu. Doch an Younes waren die drei Gegentreffer im zweiten Durchgang nicht festzumachen. Der Confed-Cup-Sieger versuchte viel, ging ins Risiko und brachte sich gut ein.

Schlüsselspieler Kamada vom Platz genommen

Hütter nahm dafür sogar seinen Schlüsselspieler Daichi Kamada vom Platz, was aber nicht an der Leistung des Japaners lag. "Ich wollte Younes sehen" so Hütter. Er hatte weitere Überlegungen: "Ich hätte auch eine Spitze rausnehmen und mit zwei Zehnern spielen können. Aber wir lagen mit 0:2 hinten und wollten den Anschlusstreffer erzielen."

Der Offensivallrounder strebt in die Startelf und der wuchtige Sturm um Bas Dost und André Silva, dem für auf Konter ausgelegte Duelle wie in München das Tempo fehlt, ruft förmlich nach diesem "anderen Element", das von Hütter so geschätzt wird. So wird der 50-Jährige nicht mehr lange an dem 1,68 Meter kleinen Dribbler vorbeikommen.