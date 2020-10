Mats Hummels erzielt für BVB erstes Derby-Tor gegen Schalke 04

Der Weltmeister von 2014 zeigte mit 121 Ballaktionen und einer 73-prozentigen Zweikampfquote eine starke Leistung - wenn auch gegen eine Schalker Mannschaft, die in den 90 Minuten zuvor noch deutlich harmloser war als Hummels in den 18 Derbys zuvor.

BVB mit Viererkette gegen Schalke

Denn der BVB agierte laut transfermarkt.de zum ersten Mal seit dem 27.11.2019 (1:3 gegen den FC Barcelona in der Champions League) mit einer Viererkette in einem Pflichtspiel. In der Bundesliga hatte Lucien Favre zuletzt am 22.11. (3:3 gegen den SC Paderborn) auf vier Verteidiger gesetzt.