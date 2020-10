UFC 254: Khabib Nurmagomedov siegt und beendet Karriere

Was für ein emotionales und denkwürdiges Comeback von Khabib Nurmagomedov!

Erst verteidigte er bei UFC 254 in Abu Dhabi seinen Weltmeistertitel im Leichtgewicht gegen Interimschampion Justin Gaethje, wenig später verkündete er dann im Octagon, dass dies sein letzter UFC-Kampf gewesen sei.

"Das war mein letzter Kampf. Ich werde ohne meinen Vater nicht mehr in den Ring zurückkehren. Das habe ich meiner Mutter versprochen", sagte Nurmagomedov, der sich seine Kampfhandschuhe auszog und in der Ringmitte zu Boden legte, mit Tränen in den Augen unmittelbar nach dem Kampf.