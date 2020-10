FC Schalke 04: Manuel Baum sieht nach 21 Spielen ohne Sieg mentales Problem

Der FC Schalke 04 hat das 97. Pott-Derby in der Bundesliga bei Borussia Dortmund mit 0:3 (0:0) verloren und ist jetzt seit 21 Spielen sieglos. Eine schlimmere Serie hatte in der Bundesliga bisher nur Tasmania Berlin (1965/1966/31 Spiele).

Sky -Experte Lothar Matthäus wurde nach Abpfiff deutlich: "Schalke war kein Gradmesser für den BVB. Das hat mich an das Pokalspiel der Bayern gegen Düren erinnert. Nur, dass Düren noch viel mutiger war." Der Rekordnationalspieler, der Schalke mit einem Mittelrhein-Fünftligisten vergleicht, sagte außerdem: "Wenn Schalke so weitermacht, sind sie ein Abstiegskandidat."

Schalke: 16. Pleite im Jahr 2020

Erschreckend, wie wenig nach vorne bei S04 ging. Gar nichts, um genau zu sein. Lediglich vier Ballkontakte im gegnerischen Strafraum in der ersten Halbzeit und tatsächlich keinen einzigen nach der Pause verzeichneten die Statistiker. Die weiteren Grusel-Werte aus S04-Sicht: Nur 25 Prozent Ballbesitz, 38 Prozent gewonnene Zweikämpfe und drei Torschüsse. Schalke bleibt zum dritten Mal in Folge im prestigeträchtigen Revierderby torlos.

Verteidiger Bastian Oczipka legte den Finger in die Wunde: "Wir sind hoch angelaufen, haben die Dortmunder gut unter Druck gesetzt. Das Pressing war gut. Was aber ganz, ganz schlecht war, ist unser Spiel mit dem Ball. Da müssen wir uns einfach steigern. Wir haben zu viele Bälle hergegeben, hatten viele Ballgewinne, aber sie immer wieder verloren. Auf Dauer ist das einfach zu wenig."

Nur ein Remis unter Baum

Baum war an der Seitenlinie allerdings erneut sehr aktiv, sprach viel mit seiner Mannschaft, wirkte aktiv auf seine Spieler ein. "Spielt Fußball, Männer! Traut Euch mal was", sprach er ihnen in den Anfangsminuten Mut zu. In die Pause – da stand es noch 0:0 – begleitete er seine Mannschaft mit großem Beifall. "Stark, Jungs. Jetzt nicht nachgeben!"