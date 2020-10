Formel 1, Portugal-GP: Petrow nicht mehr Rennkommissar, Correia springt ein

Witali Petrow sollte in Portugal als Rennkommissar fungieren © Imago

Witali Petrow wird kurzfristig als Rennkommissar beim F1-Rennen in Portimao ersetzt. Der Russe reist wegen eines privaten Trauerfalls ab.

Witali Petrow wurde kurzfristig von dieser Aufgabe entbunden, teilte der Motorsport-Verband mit. Laut FIA ist der Russe aufgrund eines familiären Trauerfalls abgereist. Für ihn springt der portugiesische Ex-Rennfahrer Bruno Correia ein, der aktuell als Safety-Car-Fahrer in der Formel E und WTCR aktiv ist. ( Rennkalender 2020 der Formel 1 )

Vater Opfer eines Attentats?

Petrow selbst fuhr zwischen 2010 und 2012 in der Königsklasse des Motorsports. Um seine Berufung als Rennkommissar hatte es im Vorfeld Wirbel gegeben . Weltmeister Lewis Hamilton, der beim Rennen am Sonntag von der Pole Position startet , hatte die Entscheidung, Petrow zum Rennkommissar zu machen, kritisiert.

"In der Formel 1 sollten Leute arbeiten, die den Zeitgeist verstehen und offen sind für alles, was uns umgibt", sagte Hamilton: "Deshalb verstehe ich nicht, warum Petrow in offizieller Funktion hier ist. Da gibt es bessere Optionen."