Formel 1, Portugal-GP: Valtteri Bottas verschenkt im Mercedes Pole Position

"Es ist nervig, wenn Lewis am Schluss oft einen Hauch schneller ist. Aber ich tröste mich mit dem Gedanken, dass es nur um Nuancen geht. Ich weiß, dass ich den Speed habe, um ihn zu schlagen. Ich muss dazu nur eine perfekte Runde zeigen", so der Finne.

Dabei hätte Bottas die perfekte Runde auch schon am Samstag zeigen können. Der 31-Jährige war nicht nur in allen Trainingseinheiten der schnellste Pilot, auch im Qualifying konnte er brillieren.

In allen drei Sektoren erzielte er die Bestzeit, aber jeweils in unterschiedlichen Runden. So durfte sich am Ende Teamkollege Lewis Hamilton mit einem Vorsprung von 0,102 Sekunden über die Pole Position freuen - obwohl er in keinem einzigen Sektor am schnellsten unterwegs war.