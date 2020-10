Tennis, ATP: Krawietz/Mies im Finale von Köln

Das deutsche Top-Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies (Coburg/Köln) befindet sich beim ATP-Turnier in Köln weiter auf dem Siegeszug.

Die zweimaligen French-Open-Gewinner setzten sich im Halbfinale in der Lanxess Arena am Samstagnachmittag gegen Marcus Daniell/Philipp Oswald (Neuseeland/Österreich) mit 6:4 und 6:3 durch. Die letzte Hürde vor dem fünften Turniersieg von "KraMies" sind am Sonntag Raven Klaasen/Ben McLachlan (Südafrika/Japan).