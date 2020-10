Ajax Amsterdam siegt gegen Venlo mit 13:0 - Cruyff-Rekord geknackt

Ajax Amsterdam feiert gegen Venlo einen historischen Sieg. Noch nie hat ein Team in der Eredivise mehr Tore in einem Spiel geschossen. Ein 19-jährige trifft fünfmal.

Was für eine Show von Ajax Amsterdam!

Das Team von Erik ten Hag hat Geschichte geschrieben und einen Rekordsieg in der niederländischen Ehrendivisie gefeiert. Der Rekordmeister schoss VVV Venlo 13:0 (4:0) ab und verbesserte damit die eigene Bestmarke aus der Saison 1971/72. Damals siegte Ajax mit Johan Cruyff und Johan Neeskens gegen Vitesse Arnheim 12:1. Noch nie schoss eine Mannschaft in einem Eredivise-Spiel 13 Tore.

19-jähriger Traore erzielt fünf Tore

Zur Halbzeit lagen die Niederländer mit 4:0 in Front. Nachdem Venlos Christiaan Kum in der 52. Minute die Rote Karte sah, brachen alle Dämme. Der ehemalige Schalker Klaas-Jan Huntelaar hatte nach seiner Einwechslung mit zwei Treffern Anteil am Rekordsieg.