Darts: International Open in Riesa mit Rötzsch, Hopp, van Gerwen, Cross

Am 2. Tag der International Darts Open in Riesa gewinnt Franz Rötzsch gegen den Weltmeister von 2018. Zwei andere Deutsch scheiden dagegen aus.

Verantwortlich dafür war am zweiten Turniertag der bislang bei großen internationalen Turnieren kaum in Erscheinung getretene deutsche Darts-Spieler Franz Rötzsch. Der 25 Jahre alte Bayer machte in der 2. Runde das Spiel seines Lebens und gewann mit 6:3 gegen Ex-Weltmeister Rob Cross.

Rötzsch, der am sich am Freitag in seinem Auftaktspiel gegen Brendan Dolan durchgesetzt hatte, brillierte gegen den Weltmeister von 2018 mit einem Drei-Dart-Average von 103,02 Punkten und einer Doppelquote von 60 Prozent. Beim bis dato mit Abstand größten Erfolg seiner Karriere bewies der Deutsche im entscheidenden Moment Nervenstärke und gewann nach ausgeglichenem Spiel beim Stand von 3:3 drei Legs in Serie.