2. Bundesliga: Heidenheim gegen Osnabrück findet nach Corona-Alarm statt

Das Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfL Osnabrück kann wie geplant am Sonntag stattfinden. ( 2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim - VfL Osnabrück, Sonntag 13.30 Uhr im LIVETICKER )

Nachdem die Heidenheimer in den vergangenen Tagen zunächst sechs Coronafälle vermeldet hatten, gab der Klub am Samstag endgültig Entwarnung: Zwei am Freitag und Samstag durchgeführte Testreihen brachten ausschließlich negative Ergebnisse.