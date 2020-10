Galopp: Sibylle Vogt gewinnt auf Noa Lea Hauptrennen in Mannheim

Sibylle Vogt gewann auf Noa Lea in Mannheim © Marc Rühl

Auf der Galopprennbahn in Mannheim gewinnt Sibylle Vogt auf Noa Lea das Hauptrennen. Dazu gibt es mehrerer Überraschungen und Siege heimischer Pferde.

Atemberaubend ist die Form von Sibylle Vogt – nach einer Erfolgsserie in dieser Woche in Frankreich ließ sich Deutschlands beste Amazone auch das Hauptrennen in Mannheim nicht nehmen – mit der von Champion Henk Grewe für Volker Käufling aufgebotenen 2,6:1-Favoritin Noa Lea dominierte die gebürtige Schweizerin Start-Ziel gegen die Seriensiegerin Orihime und Lucky Lips. Beim fünften Start war es der dritte Erfolg für die von Vogt exzellent gerittene dreijährige Stute.