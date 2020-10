Bundesliga: Herthas Deyovaisio Zeefuik mit Blitz-Platzverweis gegen Leipzig

Der 22 Jahre alte Niederländer kam in der Bundesliga-Partie gegen RB Leipzig beim 1:2 (1:1) zur Halbzeit für den angeschlagenen Petar Pekarik rein und musste nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung mit Gelb-Rot schon wieder den Platz verlassen. Es war die drittschnellste Gelb-Rote Karte der Bundesliga-Geschichte.

In der 47. Minute sah der Neuzugang vom FC Groningen nach einem taktischen Foul gegen Leipzigs Christopher Nkunku die erste Gelbe Karte. Bereits in der 50. Minute kam der Rechtsverteidiger bei einem Konter erneut an der Seitenlinie zu spät gegen Nkunku und schubste diesen ins Aus.