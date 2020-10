FC Bayern: Serge Gnabry "falsch positiv" auf Corona getestet?

Gnabry "falsch positiv"?

Gnabry befindet sich seit Dienstag nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne, wurde am Donnerstag allerdings wieder negativ getestet. Vor dem Spiel gegen die Eintracht hatte der 25-Jährige bereits am Mittwoch den Champions-League-Auftakt am Mittwoch gegen Atlético Madrid (4:0) verpasst.