NFL mit Tennessee Titans - Pittsburgh Steelers live im TV, Stream, Ticker

Nur noch drei Teams sind in der NFL nach den ersten sechs Wochen noch ohne Niederlage - und zwei davon stehen sich an Spieltag Nummer sieben im direkten Duell gegenüber ( alle Spiele der NFL ab 18 Uhr in den LIVESCORES ).

Die Pittsburgh Steelers um Quarterback Ben Roethlisberger empfangen die Tennessee Titans und Spielmacher Ryan Tannehill. Beide Teams marschierten bisher unaufhaltsam durch die Liga, am Sonntag kommt es zum ersten sechsten Mal der NFL-Historie (in der Super-Bowl-Ära) zu einem Macht zwischen zwei ungeschlagenen Teams, die mindestens fünf Spiele gespielt haben.

Und hier noch ein Fun-Fact für Statistik-Freunde: Die Steelers und die Titans kämpfen nicht nur um die beste Bilanz in der AFC, sondern bringen sich womöglich auch schon für den Super Bowl in Stellung. Denn jeder der Gewinner aus den bisherigen sechs "Duellen der Unbesiegten" erreichten auch das Endspiel.

Packers treffen auf Houston

Nicht mehr ungeschlagen sind die Green Bay Packers, die in der Vorwoche gegen Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers die erste Saisonniederlage hinnehmen mussten. Gegen die Bucs präsentierte sich vor allem Quarterback Aaron Rodgers in selten nachlässiger Verfassung, dem Superstar unterliefen früh zwei Interceptions - von denen vor allem die erste klar auf sein Konto ging.

In einem Duell in der NFC South messen sich außerdem die New Orleans Saints mit den Carolina Panthers. In der NFC East stehen sich die Dallas Cowboys und das Washington Football Team gegenüber. In der AFC North empfangen die Cleveland Browns die Cincinnati Bengals.