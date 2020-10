2. Bundesliga: Bochum, Paderborn, Heidenheim live im TV, Stream, Ticker

Aues Trainer Dirk Schuster will mit seiner Mannschaft oben heranrücken. © Imago

Unter der Woche ging nach Hamburg und zurück zum Nachholspiel (0:3), nun geht es zum VfL Bochum (2. Bundesliga: Bochum - Aue um 13.30 Uhr im LIVETICKER) . Trainer Dirk Schuster meinte: "Die Reisen sind durch die vielen Stunden im Bus nicht gerade förderlich für eine gute Regeneration. Aber wir müssen es so hinnehmen."

Aue kann auf Rang zwei springen

Trotzdem: Aue will die Chance nutzen und in der 2. Liga mit einem Sieg im Ruhrpott ganz oben heranrücken.

Das 1:3 von Holstein Kiel am Samstag gegen Greuther Fürth macht es möglich. Mit einem Sieg gegen Bochum rückt die Schuster-Elf auf Rang zwei vor. "Wir haben das Spiel in Hamburg vor allem durch naives Defensivverhalten verloren. Wir müssen in Bochum defensiv sauberer arbeiten und nach vorn klarer spielen", forderte der Coach.