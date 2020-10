Youssoufa Moukoko mit starker Jubel-Geste nach Rassismus gegen Schalke

Das junge Toptalent traf im Duell mit RW Essen nach knapp 20 Minuten zum 1:0 per Elfmeter. Den Treffer zelebrierte der 15-Jährige, indem er sich auf den Rasen abkniete und den linken Arm mit geballter Faust in die Höhe streckte.

Vor rund einer Woche war Moukoko, der am 20. November 16 wird, beim Derby gegen den FC Schalke von einigen Anhängern der Königsblauen rassistisch beleidigt worden. Schon damals reagierte er stark und erzielte einen Dreierpack . Auch beim überlegenen 6:0 gegen Essen trug sich Moukoko wieder vier Mal in die Torschützenliste ein.

Moukoko, der zuvor auch schon gegen Münster einen Dreierpack erzielt hatte, hatte zuletzt bereits Bundestrainer Joachim Löw in Staunen versetzt. "Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass jemand in seinem Alter so viele Tore in der U19-Bundesliga schießen kann gegen Spieler, die alle zwei bis drei Jahre älter sind als er", sagte Löw bei bundesliga.com.