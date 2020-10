NFL: Antonio Brown geht zu Tom Brady, Tampa Bay Buccaneers - Kommentar

Jetzt ist es also wirklich so weit: Skandalprofi Antonio Brown geht zu den Tampa Bay Buccaneers .

Was auf der Strecke bleibt, einmal mehr, ist die Moral in der NFL.

Brown-Sperre wegen Vorwurf der sexueller Belästigung

Jetzt nehmen also Brady und die Bucs mit Kusshand den umstrittenen Wide Receiver in ihr Team auf. Dabei ist seine Sperre durch die Liga offiziell noch nicht einmal abgelaufen.

Doch auch abseits davon hat AB bei seinem Absturz zur größten Diva der Liga kaum etwas ausgelassen: Bei den Pittsburgh Steelers nörgelte er sich aus dem Team, der erzwungene Wechsel nach Oakland machte ihn auch nicht glücklich - Brown verbrannte sich in einer Kältekammer die Fußsohlen, verkrachte sich in Rekordzeit mit den Raiders und flog letztes Jahr noch vor Saisonstart raus.

Brady schon bei Patriots Fan von Brown

Schon das damalige Brady-Team, die New England Patriots, zeigte sich aber moralisch flexibel, wenn es um einen hochtalentierten Passfänger geht: Brown landete in Foxborough, fing im einzigen Spiel für die Pats gleich einen Touchdown. Als dann allerdings die Vorwürfe der sexuellen Belästigung an die Öffentlichkeit kamen, wurde es selbst New England zu viel, AB musste gehen.

Antonio Brown kehrt nach einjähriger Pause in die NFL zurück und heuert offenbar bei den Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady an © Getty Images

Es ist eine spektakuläre Wende in der Karriere des 32 Jahre alten Receivers, die er selbst bereits zwei mal für beendet erklärt hatte © Getty Images

Sein Wiedereinstieg wäre ein echter Hammer - und das nächste Kapitel in der schillernden Laufbahn von Brown. SPORT1 zeigt seine Karriere und die Skandal-Akte © SPORT1-Montage: Getty Images/Instagram/Antonio Brown

Brown wächst in schwierigen Verhältnissen auf, seine schulischen Leistungen lassen zu wünschen übrig. Doch die Central Michigan University hat Erbarmen und nimmt ihn 2007 auf © Getty Images

Anzeige

Brown erhält sogar ein Stipendium. In Michigan lernt er auch seine spätere Fitnesstrainerin Taylor in einem Bibelkreis kennen. Sportlich zeigt er seine Klasse, in drei Jahren in der NCAA gelingen ihm 26 Touchdowns © Getty Images

Dennoch muss Brown im NFL-Draft 2010 lange warten. Erst in der sechsten Runde wählen ihn die Pittsburgh Steelers mit dem 195. Pick aus © Getty Images

In Pittsburgh kämpft er bereits in seiner ersten Saison um den Titel mit. Die Steelers erreichen den Super Bowl XLV, verlieren aber mit 25:31 gegen Green Bay. Brown (M.) fängt immerhin einen Ball © Getty Images

In den folgenden Jahren entwickelt sich der Wide Receiver zu einem der besten auf seiner Position. Nach 16, 69 und 66 Receptions in den ersten drei Jahren fängt Brown ab der Saison 2013/14 regelmäßig über 100 Bälle und erzielt jeweils über 1000 Yards Raumgewinn © Getty Images

Anzeige

2016 setzen sich die Steelers im Wild Card Game gegen die Cincinnati Bengals durch. Brown muss aber einen üblen Hit von Vontaze Burfict (l.) einstecken. Wegen einer Gehirnerschütterung verpasst er die Divisional Round, Pittsburgh scheidet gegen Denver aus © Getty Images

In der Saison 2016/17 will Brown mit speziell angefertigten Schuhen Box-Legende Muhammad Ali huldigen. Doch während der Partie gegen die Jets wird er von einem Liga-Offiziellen gezwungen, sein Schuhwerk zu wechseln © Getty Images

Im Januar 2017 sorgt Brown erstmals für größere Negativschlagzeilen. Nach dem Playoff-Sieg in Kansas City streamt er 17 Minuten lang via Facebook Live aus der Kabine die Rede von Head Coach Mike Tomlin (r.) - inklusive dessen Beleidigungen der Patriots © Getty Images

"Es tut mir leid, dass meine Emotionen mit mir durchgegangen sind", zeigt Brown anschließend Reue. Die Strafe folgt intern - und mit der 17:36-Klatsche im AFC Championship Game gegen New England © Getty Images

Anzeige

Dennoch: Sportlich läuft es für den Mann aus Miami. Er ist der erste Receiver, dem in zwei Spielen einer Saison mindestens 16 Receptions gelingen. Brown stellt zahlreiche weitere NFL-Rekorde auf und wird bis 2019 sieben Mal in den Pro Bowl gewählt © Getty Images

Im März 2017 unterschreibt Brown einen neuen Vertrag in Pittsburgh und wird zum damaligen bestbezahlten Receiver der Liga. "Steelers auf Lebenszeit", twittert er: "Ich bin extrem dankbar" © Getty Images

2018 wird Brown eine besondere Ehre zuteil. Spiele-Hersteller EA Sports wählt den Receiver als Cover-Athleten für das beliebte Footballspiel Madden 19. Aber auch ihn trifft der Madden-Fluch in gewisser Weise © EA Sports

Zwar glänzt er in seiner Rolle als Wide Receiver mit 104 Catches für 1297 Yards und 15 Touchdowns - seine sechste Saison in Folge mit über 100 Catches sind sogar NFL-Rekord. Doch besonders das Verhältnis zu Coach Tomlin und Quarterback Ben Roethlisberger verschlechtert sich zunehmend © Getty Images

Anzeige

Zum finalen Eklat kommt es in der letzten Trainingswoche der Regular Season. Brown wirft in einem Trainingsstreit einen Mitspieler mit einem Ball ab, schwänzt später unentschuldigt das Training und auch das letzte Spiel © Getty Images

"Es geht nicht um einen Konflikt, sondern um gegenseitigen Respekt! Er benimmt sich so, als würde ihm hier alles gehören. Als könnte er jeden bloßstellen, auch die Coaches. Die Spieler wissen das, können aber nichts darüber sagen. Es ist ein schmutziges Spiel", schreibt Brown auf die Frage, wie es zum Bruch mit "Big Ben" kommen konnte © Getty Images

Am 9. März ziehen die Steelers die Reißleine und beenden die einstige Liebesbeziehung. Für einen Dritt- und einen Fünftrundenpick schickt GM Kevin Golbert Brown zu den Oakland Raiders. Dort geht die Posse um Brown aber erst so richtig los © Getty Images

Der Wide Receiver verbringt in Frankreich Zeit in einer Kyotherapie, betritt die Kältekammer jedoch offenbar mit falschem Schuhwerk. Der Fuß erfriert, Brown kämpft seitdem mit riesigen Frostbeulen an den Fußsohlen. Ein Foto davon postet er auf Instagram. Brown verpasst das Trainingscamp © Instagram @ab

Anzeige

Dazu kommt der wochenlange Helm-Zoff. Browns alter Helm bekommt im Zuge neuer NFL-Regularien keine Zulassung mehr. Statt einen neuen anzunehmen, klagt Brown im August mehrfach gegen die Liga © Getty Images

Kurzzeitig scheint Besserung in Sicht. Am 21. August trainiert Brown erstmals mit dem Team, wohl auch wegen eines Ultimatums vom GM Mike Mayock: "Nun sind wir an einem Punkt, an dem wir alle Arten der Linderung dieser Sache ausgeschöpft haben", sagt Mayock über den Helm-Streik © Getty Images

Wirbel um Brown gibt es dennoch: Sein ehemaliger Koch verklagt ihn wegen einer ausstehenden Rechnung über mehr als 38.000 Dollar. Brown hatte diesen offenbar gefeuert, weil er einen Fischkopf in den Kühlschrank gepackt hatte, mit dem er eine Suppe kochen wollte. Brown, so heißt es, nahm das als Drohung auf © Getty Images

Und der nächste Zoff mit den Raiders lässt auch nicht lange auf sich warten. Brown postet einen Brief vom GM Mayock, in dem eine Strafe von rund 54.000 Dollar wegen verpasster Trainingseinheiten gegen ihn ausgesprochen wird - und beschimpft dabei das Team © Getty Images

Anzeige

Mayock (l.) und Brown geraten anschließend aneinander. Der Superstar droht laut "ESPN" dem Vorgesetzten mit einem "Schlag ins Gesicht". Eine Suspendierung und eine Strafe durch die Liga stehen im Raum, da Drohungen gegenüber Angestellten untersagt sind © Getty Images

Am 6. September gibt es dann die nächste Wende. Brown trainiert, entschuldigt sich laut "ESPN" emotional beim Team und soll beim Saisonauftakt spielen. Dazu veröffentlicht er ein Telefonat mit Headcoach Gruden auf Youtube © Getty Images

Nur einen Tag später bittet Brown die Raiders in einem Instagram-Post voller Pathos um seine Entlassung. Diesem Wunsch kommt Oakland nach. Nur wenige Stunden später unterschreibt "Antonio Clown", wie ihn die Oakland-Fans nennen, bei den New England Patriots © Getty Images

Dort soll der Receiver seine Klasse zeigen, doch schon bald überschatten Vorwürfe den Start bei seinem neuen Team. Seine ehemalige Trainerin Britney Taylor wirft dem Passempfänger Vergewaltigung vor... © Getty Images

Anzeige

... eine andere Frau behauptet, er habe sich beim Anfertigen eines Portraits vor ihr ausgezogen und sie sexuell belästigt. Zu beiden Vorwürfen schweigt der 31-Jährige - die Patriots indes ziehen die Reißleine © Getty Images

Nach nicht einmal zwei Wochen trennen sich die New England Patriots vom Wide Receiver. In einem Statement heißt es: "Wir wissen zu schätzen, dass viele Leute in den letzten elf Tagen hart gearbeitet haben, aber wir sind der Auffassung, dass es besser ist, jetzt getrennte Wege zu gehen." © Getty Images

Sein Abgang ist - typisch Brown - skandalträchtig. Anstatt sich leise zu verabschieden, holt er zu einem Rundumschlag gegen die Teambesitzer aus © Getty Images

"Diese (Team-)Eigentümer können Verträge auflösen, sie können tun, was sie wollen, wann immer sie wollen. Wir werden sehen, ob die NFLPA sie zur Rechenschaft ziehen wird", greift Brown die Owner an und besteht auf noch ausstehende 40 Millionen Dollar, die ihm von den Raiders und Patriots garantiert sind © Getty Images

Anzeige

Nicht zuletzt ist mit der Kritik wohl auch Robert Kraft gemeint. Immerhin soll der Patriots-Owner maßgeblich an der Entlassung Browns beteiligt gewesen sein ... © Getty Images

Der gefeuerte Spieler erklärt kurzerhand seine Karriere zum ersten mal für beendet. "Ich werde nicht mehr in der NFL spielen", schreibt er auf Twitter © Imago

Im Dezember 2019 kommt es aber fast zum Comeback bei den New Orleans Saints. Dieses Schreiben zeigt Brown online - er trainiert bei Saints und steht vor einem Rücktritt vom Rücktritt. Am Ende verzichtet die Franchise aber © Instagram/@ab

Anfang des Jahres geht Brown auf Entschuldigungs-Tour. Er bittet auch Ex-Kumpel Roethlisberger um Vergebung. "Ich habe nie kapiert, wie gut ich es hatte", schreibt der Passfänger und hält sich seitdem in den sozialen Netzwerken zurück © Imago

Anzeige

Im Juli gibt es eine schlechte Nachricht für den Star. Die NFL sperrt den Spieler aufgrund des Verstoßes gegen mehrere Verhaltensregeln - unter anderem die vorgeworfene sexuelle Belästigung - für die ersten acht Spiele der Saison 2020/2021 © Imago

Die Reaktion Browns: Er hängt seinen Helm trotz seiner privaten Trainingsschichten im Sommer mit Superstar Russel Wilson zum zweiten mal an den Nagel. "Ich kam, ich sah, ich eroberte. Mission erfüllt. Ruft Gott an", so Brown © Imago

Ende Oktober die Überraschung: Trotz der Skandal-Akte und des verkündeten Karriereendes stehen die Seattle Seahawks kurz vor einer Verpflichtung des 32-Jährigen © Imago