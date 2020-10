Borussia Dortmund siegt gegen Schalke - Akanji, Haaland und Hummels treffen

Borussia Dortmund hat im einseitigen Revierderby Wiedergutmachung betrieben und bleibt zumindest in der Liga auf Kurs.

Vier Tage nach dem frustrierenden 1:3 bei Lazio Rom in der Champions League rangen die Dortmunder den weiter erschütternd harmlosen Erzrivalen Schalke 04 am Samstag mit 3:0 (0:0) nieder. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Akanji bricht den Bann

Für Akanji war es der erste Bundesliga-Treffer seit Ende September 2018. "Es ist schön, ein Tor zu schießen, der Mannschaft zu helfen", erklärte der Schweizer. "Das ist lange her. Aber die gesamte Mannschaftsleistung war sehr gut über 90 Minuten."

"Ich bin grundsätzlich erstmal sehr zufrieden mit dem Sieg, das ist das Wichtigste und steht über allem", sagte Julian Brandt bei Sky . "Ich glaube, ich habe alles versucht, der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen. Es war trotz des 3:0 kein so einfaches Spiel, die Schalker haben gut verteidigt."

Schalke seit 21 Partien ohne Sieg

Der BVB hält somit Anschluss an die Spitze. Die Königsblauen sind nun 21 Liga-Spiele sieglos - eine schlimmere Serie hat in der Bundesligageschichte nur Tasmania Berlin 1965/66 (31) hingelegt. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga )

Vor allem in der Offensive lief kaum etwas zusammen. "Das, was ganz, ganz schlecht war, war das Spiel mit dem Ball", sagte Bastian Oczipka. "Das war viel zu wenig. Da müssen wir uns enorm steigern."

Lucien Favre hatte in seinem 300. Bundesliga-Spiel als Trainer fünf neue Spieler in die BVB-Startelf geholt, er stellte angesichts von Akanjis Rückkehr mit Erfolg von Dreier- auf Viererkette um. Marco Reus, Neuzugang Jude Bellingham und auch Axel Witsel saßen auf der Bank.

Schalke-Trainer Manuel Baum wollte aus der Position des klaren Außenseiters heraus unbedingt "eine Mannschaft sehen, die Gas gibt und an sich glaubt". Doch: Beim soliden Startelfdebüt des 19-jährigen Malick Thiaw sahen sich die Schalker nur im Rückwärtsgang. Der BVB drückte, Thomas Meunier vergab die erste größere Chance (16.) - und 70 Meter entfernt stand Torhüter Roman Bürki minutenlang mutterseelenallein in seiner Hälfte.

Schalke fand nicht in die Zweikämpfe (nur 30 Prozent in den ersten 20 Minuten), an auch nur halbwegs konsequent vorgetragenes Konterspiel war nicht zu denken. Aber, immerhin: Eine leichte Stabilisierung, verbunden mit mehr Härte, brachte ein wenig Entlastung und sogar einen Eckball. Schalke quälte sich mit Engagement, aber ohne jede Finesse ins Spiel.