Bundesliga: RB Leipzig - Hertha BSC Berlin, Zeefuik fliegt schnell

RB Leipzig hat seine Tabellenführung in der Bundesliga erfolgreich verteidigt.

Vor 999 Zuschauern hatte Jhon Cordoba (9.) die Gäste mit seinem dritten Saisontor in Führung gebracht, für Leipzig trafen Abwehrchef Dayot Upamecano (11.) und Marcel Sabitzer (77.) per Foulelfmeter. "Nach dem 0:1 war es kurz nicht einfach. Aber nach dem 1:1 durch einen Standard haben wir eine bärenstarke erste Hälfte gespielt und waren hochüberlegen. Wir müssen noch drei, vier Tore mehr machen", so Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann.