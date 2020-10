FC Bayern fegt Eintracht Frankfurt vom Platz - Lewandowski stellt Rekord auf

Shootingstar Davies blieb in der zweiten Minute im Rasen hängen, knickte um und musste mit einer Verletzung am rechten Sprunggelenk ausgewechselt werden.

Der CHECK24 Doppelpass mit Ewald Lienen, Cacau und Sascha Riether am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Lewandowski unwiderstehlich

Doch auf Lewandowski war Verlass: Der unwiderstehliche Angreifer erzielte seine Saisontore Nummer acht bis zehn (10., 26., 60.) - so oft hatte nach nur fünf Spielen in über 57 Jahren Bundesliga noch keiner getroffen. "Das ist nicht so wichtig. Ich bin auf die Mannschaft und das Spiel fokussiert", sagte Europas Fußballer des Jahres bei Sky. "Ich hoffe, dass wir sehr lange diese Form halten und immer den besten Fußball zeigen, egal gegen wen wir spielen." (SERVICE: Spielplan & Ergebnisse der Bundesliga)