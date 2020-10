Bauarbeiter aus Australien unterschreibt bei Newcastle United - heißt Florent Indalecio

Vom Straßenbau in Australien zu einem Erstligisten in England. Florent Indalecio lebt einen Traum, mit dem eigentlich nicht mehr zu rechnen war.

Mit 15 aus einer Fußball-Akademie geflogen, mit Anfang 20 Jahren Straßen-Bauarbeiter am anderen Ende der Welt - und jetzt plötzlich bei einem englischen Erstligisten unter Vertrag.

Diese Meilensteine beschreiben den ungewöhnlichen Karriereweg von Florent Indalecio, der vor kurzem bei Newcastle United in der Premier League anheuerte.

Englisch lernte er auf dem Bau

Seine fußballerischen Anfänge machte Indalecio bei AS Saint-Étienne, wo er aber als Teenager wegen fehlender Disziplin aus der Akademie flog. Ein weiterer Rückschlag: Im Knie trat ein bösartiger Tumor auf, was ihn aber auch nicht stoppen konnte. Vor rund einem Jahr ging er nach Australien, wo er in der vierten Liga weiterhin dem Traum vom Fußball-Profi nacheiferte.