NFL: Antonio Brown wohl zu Tampa Bay Buccaneers um Brady - Pech für Seattle

Antonio Brown (r.) und Tom Brady (l.) spielten bereits bei den New England Patriots zusammen © Getty Images

Von wegen Seattle Seahawks - Antonio Brown schließt sich laut Medienberichten den Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady an. Brown muss aber noch eine Sperre absitzen.

Quarterback Brady kennt Brown bereits aus seiner Zeit bei den New England Patriots, ehe der Skandal-Profi dort wegen mehrerer Vergehen entlassen worden war.

Bei Brady hatte er in der kurzen Zeit aber offenbar so viel Eindruck hinterlassen, dass dieser bereits in der Offseason Browns Verpflichtung gefordert hatte.