MLB, World Series: Los Angeles Dodgers vorne gegen Tampa Bay Rays

Austin Barnes von den L.A. Dodgers jubelt über einen Home Run in der World Series © Imago

Favorit L.A. Dodgers geht in der World Series gegen die Tampa Bay Rays wieder in Führung. Dem Gegner aus Florida hilft auch ein Offensiv-Rekord nicht weiter.

Die favorisierten Los Angeles Dodgers sind in der World Series der Major League Baseball (MLB) wieder in Führung gegangen.

Der sechsmalige Titelträger gewann Spiel drei gegen die Tampa Bay Rays 6:2, in der Best-of-Seven-Serie steht es damit 2:1.

Die Dodgers, die zuletzt 2017 und 2018 in der World Series als Verlierer vom Platz mussten, können in Spiel vier am Samstag (Ortszeit) einen weiteren Schritt zur Meisterschaft machen.