Alexander Zverev, ATP-Turnier in Köln: Sieg gegen Mannarino mit Abschürfungen

Alexander Zverev kommt zwei Titeln in Köln immer näher. Gegen einen Franzosen muss der Hamburger aber bis fast an die Grenze seiner Leidensfähigkeit gehen.

Alexander Zverev hat das "Double am Dom" vor Augen, und auf dem Weg zum zweiten Titel in Köln gibt es sogar die Chance zu einer heißen Revanche:

"Ich habe gedacht, ich höre vielleicht auf. Aber ich muss ein gebrochenes Bein haben, bevor ich aufgebe", sagte Zverev nach dem Erfolg über den an acht gesetzten Mannarino und bedankte sich bei den wenigen Zuschauern in der Halle: "Ich habe die Unterstützung unheimlich gemerkt."

Zverev mit Abschürfungen am Finger

Wie beim holprigen Auftaktsieg beim zweiten Teil des Kölner Doppelpacks gegen den Australier John Millman musste Zverev am Freitag viel investieren, hinzu kamen Probleme an der Hüfte.

Zverev gegen Mannarino angeschlagen

Erinnerungen an das Chaos bei den US Open

Auf dem Weg ins Endspiel der US Open war Zverev in der dritten Runde Anfang September ebenfalls auf den Franzosen getroffen - erst nach großer Verwirrung und fast dreistündigem Hin und Her konnte das Match überhaupt gespielt werden, weil die New Yorker Behörden Mannarino zuvor aufgrund des Coronafalls seines Landsmanns Benoit Paire aus dem Turnier nehmen wollten.