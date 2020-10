BVB: Roman Bürki oder Marwin Hitz? Favre-Baustelle vor Schalke-Derby

Bürki vs. Hitz: Favres gefährlicher Torwart-Poker

Den Champions-League-Fehlstart bei Lazio Rom im Hinterkopf, das Revierderby gegen Schalke 04 vor der Brust, eine Corona-Infektion bei Emre Can als Hypothek - und zu allem Überfluss hat sich BVB-Coach Lucien Favre auch noch eine unnötige Baustelle auf der Torhüter-Position aufgemacht.

Schon beim 1:3 in Rom, gegen das er selbst wenig ausrichten konnte, stand etwas überraschend Marwin Hitz statt des eigentlichen Stammkeepers Roman Bürki im Kasten von Borussia Dortmund.

Bürki von muskulären Problemen und Erkältung ausgebremst

Klar ist: Das Problem ist nicht nur hausgemacht. Bürki hatte seit Anfang September kleinere muskuläre Probleme, darum durfte schon im DFB-Pokal gegen den MSV Duisburg am 14. September Hitz ran und hielt beim 5:0 gegen den Drittligisten seinen Kasten sauber.

Danach allerdings war die Nummer 1 wieder fit und übernahm in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach (3:0) und den FC Augsburg (0:2). Erst danach plagte Bürki eine starke Erkältung, die sich über fünf Tage zog. Deshalb fiel er sowohl im Supercup gegen den FC Bayern (0:3) als auch für das Spiel gegen den SC Freiburg (4:0) aus, Hitz übernahm erneut. (Service: Spielplan & Ergebnisse der Bundesliga )

Hitz gegen Lazio Rom überraschend im Tor

Dass Bürki aber am 17. Oktober gegen die TSG Hoffenheim nicht spielte, überraschte bereits ein wenig - mit Blick auf die anstehenden Englischen Wochen und das harte Programm war die Maßnahme für viele Beobachter aber noch nachzuvollziehen.

Denn: In den vergangenen drei Wochen seit dem 5. Oktober hat Bürki nach SPORT1-Informationen so gut wie jede Trainingseinheit mitgemacht, auch während der Länderspielpause voll trainiert. Er stand also voll im Saft und hätte theoretisch schon gegen Hoffenheim, spätestens aber gegen Rom spielen können.