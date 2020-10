FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt: Darauf machen sich Hütter und Hübner gefasst

C. Michel

Das Topduell zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt erscheint wie ein ungleiches Duell. Coach Hütter und Sportdirektor Hübner glauben trotzdem an ihren Plan.

Papierform versus altbekanntes Kräfteverhältnis? In dem mit Spannung erwarteten Duell zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt am fünften Spieltag sind die Rollen klar verteilt - obwohl beide Teams in der Tabelle nur ein Punkt und zwei Plätze trennen. (Bundesliga: FC Bayern - Eintracht Frankfurt ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)