DFB: Präsident Fritz Keller und Friedrich Curtius im Konflikt - Verband reagiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will offen mit den personellen Konflikten an der Spitze des Verbandes umgehen.

Das DFB-Präsidium vereinbarte in Frankfurt/Main auf seiner Sitzung, "die entstandenen internen Dissonanzen schrittweise aufzuarbeiten. Dabei sollen weiterhin die Interessen des Fußballs im Vordergrund stehen und der bereits eingeschlagene Veränderungsprozess fortgesetzt werden", hieß es in einer DFB-Mitteilung.

So soll Curtius seine Teilnahme an der Präsidiumssitzung am Freitag abgesagt haben, um dem "Wunsch eines Präsidiumsmitglieds" zu folgen, zitierte die SZ aus einer E-Mail von Curtius an seine Gremiumskollegen. Weiter soll sich Keller die Auflösung des Vertrages von Curtius wünschen.