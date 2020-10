Jackson Martinez - vom Toptorjäger zum christlichen Rapper

Nach drei herausragenden Jahren beim portugiesischen Spitzenklub FC Porto stand der Kolumbianer bei zahlreichen Top-Vereinen auf dem Einkaufszettel. Mit 77 Toren in 141 Spielen in der portugiesischen Liga und 13 Treffern bei 25 Einsätzen in der Champions League hatte er sich in die Riege der Topstürmer geschossen.