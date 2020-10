Werder Bremen: Rückkehr ins Training - keine weiteren Corona-Fälle

"Was versteht ihr nicht?" Kohfeldt wütet im Werder-Training

Nach einem Positiv-Fall kehrt Werder Bremen zurück in den Trainingsbetrieb: Die Corona-Testreihen von Team und Trainerstab geben Grund zur Entwarnung.

Aufatmen an der Weser: Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist nach dem positiven Coronatest bei einem seiner Spieler am Freitagnachmittag in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt.