FC Bayern verliert wegen Corona Teil der UEFA-Gelder

Wegen Corona kann die UEFA viel weniger Geld als geplant an die Klubs ausschütten. Ausgerechnet Champions-League-Sieger FC Bayern wird die größten Verluste haben.

Rund 470 Millionen Euro an Einnahmen, die an die Klubs ausgeschüttet werden sollten, fehlen nach Bild-Angaben in diesem Jahr. Die italienische Gazzetta dello Sport berichtet von 458 Millionen, die englische Times nennt gar 566 Millionen als fehlende Summe. Grund sollen ausbleibende Zahlungen von TV-Partnern, unter anderem aus Katar und China, sein.