UFC: Khabib Nurmagomedov vor Duell mit Justin Gaethje von Schlange erschreckt

Der bisher ungeschlagene UFC-Weltmeister im Leichtgewicht wurde in seinem Trainingslager für den Titelkampf bei UFC 254 am Samstag gegen Justin Gaethje mit einer Schlange erschreckt.

Während sich der 32-Jährige in Abu Dhabi für den Kampf in einer Trainingshalle in Form brachte, stürmten zwei Personen mit einer großen Würgeschlange in den Raum und erschreckten die Leute. Während seine Teamkollegen mit der Schlange konfrontiert wurden, machte sich Nurmagomedov schnell davon.