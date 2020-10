Corona-Fälle bei Türkgücü München - gesamtes Team in Quarantäne

"Die Testreihe im Vorfeld der Partie gegen den FSV Zwickau ergab positive Testungen auf das Coronavirus im Team von Türkgücü München", bestätigte Geschäftsführer Max Kothny bei SPORT1. Das Team, das am Abend gegen den in Zwickau hätte spielen sollen, befinde sich "bereits auf der Rückreise". Wieder in München angekommen würden sich die Spieler und Betreuer dann in Isolation begeben.