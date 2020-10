Keine Zuschauer in Belgien - Dortmund und Hoffenheim im Europapokal betroffen

In Belgien greift das Coronavirus um sich, die Politik diskutiert einen Lockdown. Nun werden vorerst alle Fans ausgeschlossen, was auch deutsche Teams betrifft.

So werden unter anderem alle Spiele der ersten belgischen Fußball-Liga bis zum 19. November ohne Zuschauer ausgetragen.

In diesem Zeitraum reisen sowohl Vizemeister Borussia Dortmund in der Champions League als auch die TSG Hoffenheim in der Europa League nach Belgien.