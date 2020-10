FC Bayern präsentiert Sondertrikot - von Pharrell Williams designt

Der deutsche Rekordmeister schloss sich, ebenso wie die Topklubs Real Madrid, Juventus Turin, Manchester United und FC Arsenal, der "Human Race"-Kampagne von Ausrüster adidas an. Mit der Aktion soll ein Zeichen für Vielfalt gesetzt werden. Ausdruck findet dies in neu designten Trikots, die unter der Leitung von Entertainer und Rapper Pharrell Williams gestaltet wurden.

Das Sonder-Trikot der Bayern ist dabei im Look an ein altes Jersey aus den Jahren 1991 bis 1993 angelehnt. Wie auch die Trikots der anderen Klubs macht das Design einen handgemalten Eindruck. "Ikonische Shirts neu entworfen in einem traditionellen artistischen Format", schrieb adidas dazu.