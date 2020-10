Hearthstone: Die neue Erweiterung “Der Dunkelmond-Wahnsinn"

Eine Woche lang mussten sich die Fans seit der Ankündigung gedulden, nun zeigte Blizzard Entertainment in einem Stream endlich, was die neue Erweiterung “Der Dunkelmond-Wahnsinn", die am 17. November weltweit veröffentlicht wird, in petto hat. Neben 135 neuen Karten könnte auch ein hinzugekommenes Schlüsselwort die Meta einmal mehr auf den Kopf stellen.