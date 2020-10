Worlds 2020: Darum kommt DAMWON ins Finale in League of Legends

G2 Esports trifft im Halbfinale der League of Legends World Championship 2020 auf DAMWON Gaming, dem amtierenden LCK-Champion. Ein Weiterkommen ist mehr als fraglich. © Riot Games

G2 Esports trifft im Halbfinale der League of Legends World Championship 2020 auf DAMWON Gaming, dem amtierenden LCK-Champion. Ein Weiterkommen ist mehr als fraglich.

Jahrelang war es beinah ein gottgegebenes Gesetz: Egal wer im Finale der Weltmeisterschaft in League of Legends steht, am Ende gewinnt entweder Faker oder ein anderes koreanisches Team.