Mario Götze bei PSV in der Europa League ausgewechselt - der Grund

Götze kündigt Großes an

Der Weltmeister von 2014 spielte auch in seinem zweiten Einsatz für seinen neuen Klub PSV Eindhoven eine zentrale Rolle – und erzielte seinen zweiten Treffer. Ein Happy End gab es aber nicht.

Bei der 1:2-Niederlage im Auftaktspiel der Europa League gegen den FC Granada erzielte der Deutsche sehenswert den Führungstreffer des Teams von Roger Schmidt. Nach einer Kopfballhereingabe von Denzel Dumfries von der rechten Seite kam Götze zentral an der Strafraumgrenze an den Ball und schoss den Ball per Direktabnahme ins Tor.