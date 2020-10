Valorant: So möchte Riot Games gegen Smurfs vorgehen

Riot Games verstärkt die Bemühungen im Kampf gegen Smurf-Accounts in Valorant © Riot Games

Smurfing ist ein altbekanntes Problem in der Gaming-Szene. Eine wirkliche Lösung hat bisher noch keiner der Publisher gefunden. Doch Riot Games gibt den Kampf nicht auf.

Jeder Gamer der in einem kompetetiven Spiel die Ränge hochklettern möchte, ist dabei höchstwahrscheinlich mindestens einmal auf einen immens starken Gegen- oder Mitspieler getroffen. Nicht selten führen diese ihr Team beinah im Alleingang zum Sieg und icht immer handelt es sich hier um "normale" Spieler. Die Rede ist von sogenannten "Smurfs".

Dahinter stecken oftmals nagelneue Zweitaccounts von Spielern, die sich normalerweise in höheren Elos bewegen. Der Sinn hinter Smurfing ist das ausprobieren und trainieren neuer Taktiken, ohne dass dadurch die Statistiken des Main-Accounts (meist negativ) beeinflusst werden. Was sich auf den ersten Blick nach einem nachvollziehbaren Gedanken des smurfenden Spielers anhört, ist für diejenigen, die gegen den Smurf spielen müssen, meist einfach nur frustrierend.

Auch bei Valorant ist das Smurfing-Problem kein geringes. Riot Games veröffentlichte nun via Twitter ihre Strategie, um der Problematik Herr zu werden.

Gametracking als Lösung?

In einem Tweet verweist der Publisher auf den neusten Blog-Post, in dem erklärt wird, wie vorgegangen werden soll.

"Obwohl es schwierig ist, das Smurfing-Problem in einem Free-to-Play-Spiel komplett zu beheben, ergreifen wir Maßnahmen, um es zu bekämpfen", sagte Senior Producer Ian Fielding. "Im Moment haben wir hinter den Kulissen ein System für nicht eingerankte Spieler, sowie ein System, das für Spieler der Ränge Eisen bis Diamant gilt." Dieses System bewertet die Leistungen der Spieler in Ranked Matches. Sollten diese öfters einen unverhältnismäßig hohen Einfluss auf das Spielgeschehen haben, werden sie schneller als üblich in höhere Elos versetzt.